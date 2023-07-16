Виктор Томенко побывал на праздновании Дня города и Дня металлурга в Заринске

Губернатор поблагодарил ветеранов и вообще всех жителей Заринска за труд и преданность городу. Фото: t.me/tomenko_22
15 июля алтайский губернатор Виктор Томенко побывал на праздновании Дня металлурга и Дня города в Заринске.
«Рад видеть, как Заринск развивается. В городе строятся дороги, создаются новые рабочие места, воплощаются в жизнь инициативы граждан», - отметил глава края в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что уже больше четырех десятков лет город и завод «Алтай Кокс» живут общими задачами и целями.
Он поблагодарил ветеранов и вообще всех жителей Заринска за труд и преданность городу и Алтайскому краю.