Виктор Томенко побывал на праздновании Дня города и Дня металлурга в Заринске

Губернатор поблагодарил ветеранов и вообще всех жителей Заринска за труд и преданность городу. Фото: t.me/tomenko_22

15 июля алтайский губернатор Виктор Томенко побывал на праздновании Дня металлурга и Дня города в Заринске.

«Рад видеть, как Заринск развивается. В городе строятся дороги, создаются новые рабочие места, воплощаются в жизнь инициативы граждан», - отметил глава края в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что уже больше четырех десятков лет город и завод «Алтай Кокс» живут общими задачами и целями.

Он поблагодарил ветеранов и вообще всех жителей Заринска за труд и преданность городу и Алтайскому краю.