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НовостиОбщество16 июля 2023 4:46

Мэр Барнаула поздравил металлургов с профессиональным праздником

Он отмечается 16 июля
Александра Сапожкова
Вячеслав Франк выразил сотрудникам благодарность за высокое мастерство и преданность делу

Вячеслав Франк выразил сотрудникам благодарность за высокое мастерство и преданность делу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником, который отмечается 16 июля.

Глава города сказал, что предприятия этой отрасли всегда были важной составляющей промышленного потенциала. А в наши дни особенно важен выпуск продукции для оборонного комплекса.

- Сохраняя традиции и опыт, в отрасли внедряются современные технологии, реализуются инновационные проекты, - отметил мэр.

Он выразил сотрудникам благодарность за высокое мастерство и преданность делу.