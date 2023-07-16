Мэр Барнаула поздравил металлургов с профессиональным праздником

Вячеслав Франк выразил сотрудникам благодарность за высокое мастерство и преданность делу
Фото: Олег УКЛАДОВ
Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником, который отмечается 16 июля.
Глава города сказал, что предприятия этой отрасли всегда были важной составляющей промышленного потенциала. А в наши дни особенно важен выпуск продукции для оборонного комплекса.
- Сохраняя традиции и опыт, в отрасли внедряются современные технологии, реализуются инновационные проекты, - отметил мэр.
Он выразил сотрудникам благодарность за высокое мастерство и преданность делу.