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НовостиПроисшествия16 июля 2023 4:24

На пляже в Барнауле молодой человек угодил в воронку и утонул

Его три раза безуспешно пытался спасти друг
Александра Сапожкова
Другим отдыхающим купаться запретили

Другим отдыхающим купаться запретили

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на городском пляже 15 июля утонул молодой человек, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Свидетели говорят, что он плавал за границами пляжа, где есть таблички «Купание запрещено». Парень угодил в воронку и пошел ко дну. Его три раза пытался спасти друг, но это не удалось, так как он сам уже начал тонуть.

На место выезжали «скорая помощь», полиция, водолазы. Пока они работали, другим отдыхающим купаться запретили.

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