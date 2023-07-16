На пляже в Барнауле молодой человек угодил в воронку и утонул

Другим отдыхающим купаться запретили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на городском пляже 15 июля утонул молодой человек, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Свидетели говорят, что он плавал за границами пляжа, где есть таблички «Купание запрещено». Парень угодил в воронку и пошел ко дну. Его три раза пытался спасти друг, но это не удалось, так как он сам уже начал тонуть.

На место выезжали «скорая помощь», полиция, водолазы. Пока они работали, другим отдыхающим купаться запретили.

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