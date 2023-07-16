Из-за сухой грозы на Алтае возникло семь лесных пожаров

Ранее еще один лесной пожар надвигался на Алтай с Казахстана Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае возникло семь лесных пожаров из-за сухой грозы. Об этом сообщает Минприроды региона.

Самый крупный пожар действует на территории Михайловского района. По данным ведомства на 15 июля, там работали 28 пожарных автомобилей, 10 тракторов и более 60 человек. Площадь возгорания составляла порядка 400 га.

- Работу усложняют температура более +35 градусов и штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду, - сказали в ведомстве.

Ранее еще один лесной пожар надвигался на Алтай с Казахстана, но перехода огня удалось не допустить.

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