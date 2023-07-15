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НовостиОбщество15 июля 2023 12:57

Губернатор Томенко взял под личный контроль восстановление края после урагана

Ущерб еще предстоит установить
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Уже несколько дней в крае бушует непогода

Уже несколько дней в крае бушует непогода

Фото: Анна СЕМИНА

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял под личный контроль ход восстановления жилья и административных зданий после урагана, пронесшегося по региону.

– Из-за сильного урагана в крае пострадали многие наши муниципалитеты. Повалило деревья, есть разрушения в летних кафе и развлекательных комплексах, в отдельных случаях — даже посрывало крыши. К сожалению, есть серьезно пострадавшие люди. Им оказывается необходимая помощь, - пишет глава правительства края в своем Телеграм-канале.

Ущерб еще предстоит установить. Но уже известно, что в Славгороде придется полностью восстанавливать крышу аграрного техникума. Ее разрушило порывами сильнейшего ветра. Также в пострадавших районах власти продолжают убирать поваленные деревья.

– Если потребуется — привлечем краевые службы. Держу ситуацию на контроле, - подчеркнул Томенко.