Губернатор Томенко взял под личный контроль восстановление края после урагана

Уже несколько дней в крае бушует непогода Фото: Анна СЕМИНА

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял под личный контроль ход восстановления жилья и административных зданий после урагана, пронесшегося по региону.

– Из-за сильного урагана в крае пострадали многие наши муниципалитеты. Повалило деревья, есть разрушения в летних кафе и развлекательных комплексах, в отдельных случаях — даже посрывало крыши. К сожалению, есть серьезно пострадавшие люди. Им оказывается необходимая помощь, - пишет глава правительства края в своем Телеграм-канале.

Ущерб еще предстоит установить. Но уже известно, что в Славгороде придется полностью восстанавливать крышу аграрного техникума. Ее разрушило порывами сильнейшего ветра. Также в пострадавших районах власти продолжают убирать поваленные деревья.

– Если потребуется — привлечем краевые службы. Держу ситуацию на контроле, - подчеркнул Томенко.