46-летнего мужчину спасли во время пожара в Новоалтайске

Место происшествия Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

15 июля в новоалтайской пятиэтажке произошло возгорание в одной из квартир, из которой спасли 46-летнего мужчину.

Загорелась квартира в доме на Прудской. На вызов направили две автоцистерны и 11 человек личного состава. Звено газодымозащитной службы эвакуировали 46-него мужчину, после чего приступили к тушению.

– Пожар ликвидирован на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Причину возгорания выясняют.