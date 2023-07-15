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НовостиЗвезды15 июля 2023 10:44

Выставку «Сибирь 13» посетили уже больше 10 тысяч человек

Для гостей выставки проводят экскурсии и мастер-классы
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Выставка будет работать до конца июля

Выставка будет работать до конца июля

Фото: предоставлено организаторами

Художественную выставку «Сибирь 13» в Барнауле посетили уже больше десяти тысяч человек.

Напомним, выставка открылась 5 июля. Организаторы подсчитали, что на сегодняшний день «Титов Арену», где проходит «Сибирь – 13», уже посетили больше 10,5 тысяч человек.

– Почти каждый день художники и искусствоведы проводят на площадке проекта мастер-классы и экскурсии — и они также бесплатны. Вход на выставку также остается свободным для всех желающих, - напоминают организаторы.

В воскресенье, 16 июля, в 14:00 культуролог Лидия Рыжова проведет для посетителей экскурсию. А 19 июля в 17.00 Иван Ильющенко организует мастер-класс по аэрографии.

И мероприятия будут продолжаться до самого закрытия выставки.