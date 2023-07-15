Страшный ураган прошелся по Камню-на-Оби

Последствия ночного урагана в Камне-на-Оби Фото: Герман Архаров

В ночь на 15 июля в Камне-на-Оби летали крыши и с корнями падали деревья.

Минувшей ночью в алтайском городке было очень страшно: завывал ветер, на улицу категорически нельзя было выйти – повсюду летали предметы, что было очень опасно для жизни. Местные жители рассказывают, что ураган посрывал крыши, повалил огромные рекламные баннеры.

Буквально на днях такое же было и в Барнауле. Тогда сильнее всех досталось поселкам Спутник и Авиатор. Там ветер уносил кровли и теплицы, валил деревья.

Отметим, синоптики уже предупреждали, что в ближайшие дни на Алтае кроме сильного ветра вероятны осадки в виде кратковременных дождей и гроз.