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НовостиОбщество15 июля 2023 9:27

Страшный ураган прошелся по Камню-на-Оби

Ветер срывал крыши и ломал рекламные щиты
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Последствия ночного урагана в Камне-на-Оби

Последствия ночного урагана в Камне-на-Оби

Фото: Герман Архаров

В ночь на 15 июля в Камне-на-Оби летали крыши и с корнями падали деревья.

Минувшей ночью в алтайском городке было очень страшно: завывал ветер, на улицу категорически нельзя было выйти – повсюду летали предметы, что было очень опасно для жизни. Местные жители рассказывают, что ураган посрывал крыши, повалил огромные рекламные баннеры.

Буквально на днях такое же было и в Барнауле. Тогда сильнее всех досталось поселкам Спутник и Авиатор. Там ветер уносил кровли и теплицы, валил деревья.

Отметим, синоптики уже предупреждали, что в ближайшие дни на Алтае кроме сильного ветра вероятны осадки в виде кратковременных дождей и гроз.