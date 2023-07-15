Алтайские ученые приняли участие в Форуме будущих технологий

Форум будущих технологий. Фото: Росконгресс

Форум будущих технологий прошел под девизом «Опережая время». В мероприятии, которое определяет каким будет наш мир в скором времени, приняли участие ученые из Алтайского края.

Мероприятие организовано под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

– Наша принципиальная задача – перевести всю экономику на качественно новый уровень на основе больших данных, – отметил в своем выступлении на пленарной сессии Форума Президент России.

Он также предложил «в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных».

– При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка, – подчеркнул президент. – Речь, по сути, идет о системообразующей инфраструктуре для нашего дальнейшего развития, для будущего нашей экономики в целом. И очевидно, что зависимость в этой сфере означает серьезные угрозы для национальной безопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета страны.

На форуме свои разработки главе государства представили госкорпорации, отвечающие за развитие квантовых технологий в стране. К примеру, среди уникальных разработок оказался 16-кубитный квантовый компьютер на ионах. Его придумали на «Росатоме».

Представители «РЖД» рассказали о строительстве магистральной квантовой сети: к 2030 году она пройдет по 34 регионам. Глядя на все это можно сказать, что будущее уже не за горами.

– Ведущие страны активно инвестируют в квантовые технологии, понимая необходимость обеспечения национальной безопасности и перехода к новым моделям экономики. Сегодня важнейшей задачей для нас становится наращивание внутренних компетенций и запуск пилотных внедрений квантовых решений. Форум показал готовность государства, общества и бизнеса совместно противостоять внешним угрозам, создавать и внедрять прорывные технологии, – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

По итогам работы Форума будущих технологий площадку посетили более 1400 человек, из них 750 специалистов из более чем 80 российских и зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждений и 250 представителей СМИ.

– Здорово, что Форум прошёл с участием молодых учёных, даже школьников! Мы не только видели лица, которые принимают решения в нашей стране, но видели и тех, кто будет героями завтрашнего дня, – отметил Руслан Юнусов, сооснователь Российского квантового центра.

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