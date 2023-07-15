Олимпиаду сельских спортсменов открыли в Алтайском крае

Церемония открытия сельской олимпиады Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В пятницу, 14 июля, в Родинском районе Алтайского края состоялась торжественная церемония открытия 43-й летней олимпиады сельских спортсменов.

Почти 1300 человек из 48 районов края приехали в Родино, чтобы посоревноваться друг с другом и наладить дружеские контакты, ведь сельская олимпиада это не только про спорт, это про хорошие добрые отношения.

Парад открытия состоялся на местном стадионе «Урожай». Среди прочих, гостей и участников приветствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко:

- Традиции, которые живут десятилетиями, продолжаются сегодня на Родинской земле. Мы видим здесь представителей большей части наших районов, муниципальных округов - и мы можем видеть, какой же разнообразный, большой и, все же, единый и сплоченный наш Алтайский край. Мы будем делать все, чтобы он развивался, хорошел и дальше, чтобы жизнь и в сельских территориях края, и в городах была всё комфортнее, - обратился он к участникам.

За четыре дня Олимпиады будут разыграны медали в 14 видах программ.