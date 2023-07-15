Дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в Алтайском крае

Местами пройдут грозы, местами - кратковременные дожди Фото: Анна СЕМИНА

По данным алтайских синоптиков с 15 по 17 июля в края ожидаются дожди и грозы.

– Днем 15 июля и сутки 16 июля в крае ожидаются дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, а при грозах местами шквалы до 25 метров в секунду, - говорится в прогнозе.

Непосредственно в Барнауле сегодня гроза возможна во второй половине дня. Местами может пройти кратковременный дождь. Ветер при этом будет дуть южных направлений, а днем вероятен переход на западный. Температура воздуха будет подниматься до отметки +34 градуса.

16 июля также передают осадки в виде кратковременного дождя и грозы, но дневная температура уже будет значительно меньше – до +27.

Новая рабочая неделя начнется с кратковременного дождя, а также грозы. Дневная температура будет в границах +24…+26.