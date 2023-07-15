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НовостиОбщество15 июля 2023 2:42

На улице Рощинской в Барнауле ремонтируют дорогу

Власти рассматривают возможность увеличения объемов работ
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Работы выездной комиссии

Работы выездной комиссии

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В рамках программы по ремонту дорог сельских и поселковых территорий на улице Рощинской в Барнауле восстанавливают полотно проезжей части. Накануне власти города проинспектировали ход работ.

В работе выездной комиссии участвовали представители власти, подрядчики и местные жители. К слову ранее они обращались в администрацию города с просьбой рассмотреть возможность продлить границы ремонтируемого участка.

– Участники встречи обсудили интересующие жителей вопросы и осмотрели участок, где необходимо отремонтировать дорогу, - подчеркивают в мэрии.

По словам замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева, участок дороги уже включили в работу. Такое поручение дал глава города.

Помимо дороги власти полагают, что есть возможность восстановить лестницу, ведущую к улице Северо-Западной. Профильный комитет должен будет подсчитать стоимость работ.