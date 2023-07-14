На закупку транспорта из бюджетов разного уровня потрачено 54,9 млн рублей. Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Школы Алтайского края получили новые автобусы марок «УАЗ», «ГАЗ» и «ПАЗ». Их передали сельским и городским школам Барнаула и Бийска. Об этом сообщают в Министерстве образования и науки Алтайского края.

Для того, чтобы беспрепятственно осуществлять подвоз детей к школам, Министерство промышленности и торговли РФ передало в Алтайский край 15 школьных автобусов «ГАЗ» и «УАЗ». Также в учебные заведения передали 4 автобуса «ПАЗ», которые закупили еще в 2022 году. В общей сложности на закупку транспорта из бюджетов разного уровня потрачено 54,9 млн рублей.

3 автомобиля марки «УАЗ» передали Бийским школам-интернатам. Остальные автобусы передали в сельские и барнаульские школы. Новый транспорт должен заменить старую технику, отработавшую больше 10 лет.

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