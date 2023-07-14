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НовостиПроисшествия14 июля 2023 10:56

Молодой парень утонул в пруду в Алтайском крае

Происшествие случилось 13 июля в селе Покровка
Александр Коровниченко
При аномально жаркой погоде молодой человек решил искупаться в пруду

При аномально жаркой погоде молодой человек решил искупаться в пруду

Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Покровка Мамонтовского района Алтайского края 13 июля молодой человек утонул во время купания в местном пруду. Об этом сообщается в социальных сетях района.

При аномально жаркой погоде молодой человек решил искупаться в пруду. В итоге 13 июля около 17 часов поступила информация в систему экстренных служб о том, что в пруду утонул человек. Сообщил об этом очевидец событий.

Тело утонувшего молодого человека 2001 года рождения извлекли из пруда сотрудники пожарной части №38 села Покровка.

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