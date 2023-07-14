В Бийске расселят людей из аварийного памятника архитектуры

Аварийный дом перейдет на баланс города, а жильцам назначат социальную выплату Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске после признания памятника архитектуры аварийным сооружением планируют приступить к его расселению. Речь идет о доме по адресу: ул. Кузнецкая, 70. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Дом, который расположен на берегу реки, был построен еще в 1908 году и признан памятником градостроительства и архитектуры краевого значения. При этом здание являлось жилым, хотя и находилось в аварийном состоянии. Долгое время жильцам домов-памятников отказывали в их участии в программе по расселению.

Теперь аварийный дом перейдет на баланс города, а жильцам назначат социальную выплату.

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