Вячеслав Франк посетил выставку «Сибирь-XIII» в Барнауле

Глава города отметил, что выставка – это яркое событие для Барнаула Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула посетил межрегиональную выставку «Сибирь XIII», которая проходит в краевой столице с 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выставка «Сибирь XIII» - крупнейшая в сибирском регионе. Она проходит раз в 5 лет. В прошлый раз Барнаул принимал ее в 1980 году, но только под другим названием: «Сибирь социалистическая». В этом году выставка включает в себя 1234 произведений современного искусства Сибири и занимает площадь 4000 м2 в спортивном комплексе «Титов Арена».

Экскурсию для Вячеслава Франка провел председатель Алтайской краевой организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Дмитрии Петренко. Глава города отметил, что выставка – это яркое событие для Барнаула, и отдельно поблагодарил организаторов за проделанный объем работы.

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