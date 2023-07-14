Барнаульский хоккейный клуб «Динамо-Алтай» начал подготовку к новому сезону

В четверг, 13 июля, команда провела первые тренировки Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Хоккеисты клуба «Динамо-Алтай» начали подготовку к новому сезону. Сейчас занятия проходят в Барнауле, а с 17 июля команда переберется на сбор в Бочкари. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

В течение двух дней хоккеисты проходили углубленное медицинское обследование. На котором оценили функциональную готовность спортсменов. Результатами обследования тренерский и медицинский штаб остались довольны.

В четверг, 13 июля, команда провела первые тренировки. Они являются этапом подготовки к основным сборам в Бочкарях, которые начнутся с 17 июля. Также у команды запланирован ряд игр в рамках предсезонной подготовки.

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