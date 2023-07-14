Министр здравоохранения РФ прибудет с визитом в Алтайский край

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Фото: Виталий БАРАБАШ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко прибудет с визитом в Алтайский край 21 июля. В регионе он будет работать 2 дня. За это время министр проверит медицинские учреждения, проведет совещание и посетит Шукшинский фестиваль. Об этом сообщает «Толк».

В аэропорту министра встретят Виктор Томенко и глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. 21 июля Михаил Мурашко посетит ряд медицинских учреждений: поликлинику № 9, Барнаульский базовый медицинский колледж, горбольницу № 3, Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Кроме этого министр осмотрит строящиеся объекты: городскую поликлинику № 14, здание хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Также министр наградит алтайских медиков и проведет совещание.

22 июля министр отправится в поездку по краю. Он посетит районную больницу в Зональном районе. Позже днем Михаил Мурашко побывает в селе Сростки, где посетит мероприятия Шукшинского фестиваля.

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