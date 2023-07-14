На улице Попова в Барнауле загорелась «Газель»

О пострадавших и причинах возгорания пока не известно Фото: Олег УКЛАДОВ

На улице Попова в Барнауле произошло возгорание автомобиля «Газель» прямо на проезжей части. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

Автомобиль «Газель» загорелся на перекрестке на проезжей части у торгового центра «Бум». Автомобиль горел открытым огнем. О пострадавших и причинах возгорания пока не известно.

Очевидцы с места событий сообщают, что движение по улице Попова было временно перекрыто.

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