Предпринимателя из Бийска приговорили к обязательным работам

За неуплату штрафа в срок суд приговорил предпринимателя к обязательным работам Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководитель одной из строительных компаний Бийска был приговорен к исполнению обязательных работ за неуплату штрафов за административные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю.

Судебные приставы неоднократно назначали штраф бийскому предпринимателю за нарушение законодательства об исполнительном производстве (ст. 17.14 КоАП РФ). Бизнесмен требования судебных приставов не исполнял и штрафы не оплачивал.

За неуплату штрафа в срок суд приговорил предпринимателя к обязательным работам по ч. 1 ст. 20.25 КоАп РФ. Сейчас бизнесмен трудится в одной из управляющих компаний Бийска, выполняя работы по благоустройству городских дворов.

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