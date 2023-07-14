В Барнауле снова сорвался аукцион по продаже исторического здания больницы

Из-за отсутствия претендентов на покупку здания аукцион в очередной раз признали несостоявшимся Фото: Олег УКЛАДОВ

Историческое здание больницы, расположенное по адресу: пр. Калинина, 24, было построено в 1936 году. Строение не используется с 2010 года и постепенно ветшает. Очередной аукцион по его продаже сорвался из-за отсутствия претендентов на покупку здания. Об этом сообщает «Банкфакс».

Здание больницы было выставлено на торги в начале июня. При этом нежилое строение входит в список объектов культурного наследия. Вместе со зданием планировалось продать земельный участок площадью 4,2 тысячи кв. м. Начальная цена продажи превышала 5,8 млн рублей. При этом будущий собственник должен провести реставрацию здания. Но из-за отсутствия претендентов аукцион в очередной раз признали несостоявшимся.

Как сообщается, объект выставлялся на продажу в сентябре прошлого года, а также в январе и марте текущего года. Торги также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

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