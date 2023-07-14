В Алтайском крае на 18% вырос экспорт зерна за границу

Алтайский край - один из лидеров страны по экспорту зерновых культур Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедший сельскохозяйственный год на 18% вырос экспорт зерновой продукции за рубеж. В общей сложности экспорт составил 2 млн тонн разных культур. Об этом сообщает ТАСС.

В июне закончился 2022–2023 сельскохозяйственный год. За это время Россельхознадзор оформил фитосанитарных сертификатов более чем на 2 млн тонн зерновой продукции, отгружаемой из Алтайского края. Этот показатель превысил прошлогодний на 18%. А если взять для сравнения временной отрезок в 5 лет, то объемы экспорта края выросли в 6 раз.

Алтайский край находится на первом месте в стране по поставкам многих культур: семена подсолнечника, гречиха, овсяные хлопья, горох и др. Также наш регион входит в тройку лидирующих субъектов по экспорту пшеницы, семян льна, чечевицы, муки, ржи и др.

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