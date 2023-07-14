В Барнауле температура будет высокой, от +35 до +37 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам синоптиков, в Алтайском крае 14 июля сохраняется аномально жаркая погода. Из-за этого в регионе введено штормовое предупреждение. Местами по региону температура воздуха поднимется до + 40 градусов. Об этом сообщает алтайский ЦГМС.

На территории Алтайского края 14 июля столбики термометров поднимутся до показателей от +35 до +40 градусов. В регионе преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Барнауле 14 июля температура воздуха будет высокой, от +35 до +37 градусов. В течение дня преимущественно без осадков. Направление ветра - юго-западное со скоростью 5–10 метров в секунду.

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