В Барнауле начали поливать асфальт из-за аномальной жары

В Барнауле также стали чаще поливать цветы, газоны, кусты и деревья Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Из-за наступления аномальной жары в Барнауле коммунальные службы работают в особом режиме, кроме цветов и газонов они поливают дороги.

– Сегодня, 13 июля, коммунально-дорожные машины поливают участки дорог на проспектах: Красноармейском, Строителей, Социалистическом, Ленина, на Павловском и Змеиногорском трактах, на улицах: Малахова, Гоголя, Георгиева, 50 лет СССР, Димитрова, Энтузиастов, Балтийской, Сухэ-Батора, С. Ускова, Взлетной, Молодежной, Димитрова, на площадях: Баварина и Сахарова и других, - рассказывают в администрации города.

Таким образом, снижается температура асфальта, он менее подвергается деформации и повреждению автомобильными колесами.

Кроме того, чаще и интенсивнее поливают деревья и кустарники в ручном режиме, а на площади Октября, на проспекте Ленина и в Нагорном парке чаще включают автоматическую систему орошения. В пригороде водоканал увеличил мощность на артезианских водозаборах.