На Алтае разыскивают осужденного за сбыт наркотиков мужчину

Осужденный. Фото: предоставлено УФСИН России по Алтайскому краю

УФСИН России по Алтайскому краю просит помочь в розыске осужденного за сбыт наркотиков мужчину.

Еще в 2016 году Данил Бабиец был осужден на шесть лет колонии, однако решение выносили заочно, без его участия. Он попросту не явился в суд и от отбывания наказания уклонился. Его местонахождение до сих пор не установлено.

– В настоящее время осужденный Д.А. Бабиец объявлен в федеральный розыск, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Приметы разыскиваемого: рост 175-180 см, телосложение среднее, волосы темные, уши большие, брови дугообразные, лоб высокий, губы тонкие, нос большой, лицо овальное.

Ранее мужчина проживал в Барнауле, Белокурихе и Новосибирске.

Сообщить информацию о нем можно по телефонам УФСИН России по Алтайскому краю: 8 (385-2)370-633 – отделение розыска, (385-2)370-700 – дежурная часть.