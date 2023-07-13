В Рубцовске задержали парочку, которая выманила деньги у жительницы Анапы

Сотрудники банка вызвали Росгвардию с помощью тревожной кнопки

Сотрудники Росгвардии приехали на вызов в банк и задержали парочку молодых людей, которых подозревают в мошенничестве.

– Персонал службы безопасности одного из банков города Рубцовска обнаружил и заблокировал совершение сомнительной операции по счету местной жительницы, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Тогда девушка решила лично обратиться в банк, чтобы разобраться, что произошло и снять наличные, но заподозрив неладное, сотрудники банка нажали кнопку экстренного вызова. Как оказалось – вовремя. Перед ними были молодые люди, которых подозреваются в мошенничестве.

Выяснилось, что недавно 19-летняя девушка и ее 21-летний спутник вели переписку в интернете с жительницей Анапы и предлагали ей с помощью инвестиций улучшить свое материальное положение. В итоге она перевела им больше 980 тысяч рублей.

После задержания росгвардейцы доставили рубцовчан в полицию. Теперь с ними работают следователи.