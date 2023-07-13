В Барнауле на суде по мошенничеству на Китайском рынке допросили очередного свидетеля

Китайский рынок Фото: Виталий БАРАБАШ

В Центральном районном суде Барнаула продолжается разбирательство по факту крупного мошенничества на Китайском рынке. На днях допросили одного из свидетелей.

Речь идет о бывшем главном инженере Владимире Ходарцеве. По делу руководителя Федерации бокса Алтайского края Армена Тонояна он проходит в качестве свидетеля.

– В частности, он рассказал о схемах получения дохода с арендаторов в обход кассы, - пишет «Толк».

Свидетель рассказал, что вскоре после того, как на должность гендиректора рынка был назначен Иван Куц, он пригласил его к себе на разговор и сообщил, что за свой пост он теперь должен выплачивать неким «высоким людям» 950 тысяч рублей ежемесячно. Также Ходарцеву, занимающему на тот момент должность зама главного инженера он предложил пойти на повышение, но за все это ему пришлось собирать «дань» с администраторов рынка, а тем в свою очередь, с арендаторов.

На суде Ходарцев заявил, что ежемесячно передавал Куцу по 200 тысяч рублей наличными.

– Сами схемы получения наличных в обход кассы, по словам Ходарцева, заключались в занижении стоимости аренды по документам и уменьшением арендуемых площадей. В ряде случаев 70% от фактической платы арендаторы оплачивали официально по документам, а еще 30% отдавали наличными, - добавляет источник информации.

Во время судебного заседания сторона защиты Тонояна выявила в словах свидетеля некоторые противоречия, в том числе сам обвиняемый на них обратил внимание.

Следующее судебное заседание по делу Армена Тонояна состоится 14 июля.