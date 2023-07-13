Эскиз благоустройства парка Ленина в Барнауле сделают до конца года

Совещание по парку Ленина в администрации города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула обсудили проект благоустройства бывшего парка Ленина. Горожане отдали предпочтение этой территории.

Как подчеркнул глава города Вячеслав Франк, жители краевой столицы во время проведения общественного голосования выбрали в качестве территории для благоустройства в 2024 году именно этот парк. Он уже давно требует целенаправленного восстановления и развития.

– Первоочередная наша задача – сформировать четкие границы земельного участка, исходя из этого разработать проект, в том числе определить этапность работ, чтобы комплексно подойди к созданию в городе еще одной комфортной и благоустроенной общественной территории, - говорит Франк.

Кроме того он добавил, что весь процесс должен быть открытым и с непосредственным участием жителей города, ведь именно им отдыхать в этом парке.

Для начала будет сформирована рабочая группа. В нее войдут и специалисты различных профилей и общественники. Список будет утвержден в скором времени. Также должны сформировать опросник который более детально позволит определить каким будет парк Ленина.

Непосредственно эскизный проект благоустройства зеленой зоны и проектно-сметную документацию планируется разработать до конца года.