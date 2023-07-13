Барнаульцам напомнили, как вести себя в аномальную жару

13 июля температура воздуха поднимется до +34 Фото: Анна СЕМИНА

Прогноз на аномальную жару в Барнауле и Алтайском крае в целом говорит о том, что температура воздуха 13 июля 2023 года достигнет отметки +34 градуса, а в пятницу еще жарче – до +36.

– В Минздраве региона напоминают, что при длительном нахождении на солнце в летнее время могут возникнуть серьезные проблемы. Это не только солнечные ожоги, но и солнечные удары, способные привести к потере сознания, - предостерегают в администрации краевой столицы.

Если вы почувствуете ухудшение самочувствия, покраснение кожи, повышение температуры, а пульс ускорится, при этом давление наоборот упадет, начнет мучить головная боль и головокружение, то все это может сигнализировать о тепловом ударе. Чтобы этого не произошло, следует как можно меньше времени проводить на жаре (не больше 1-2 часа подряд взрослым, а детям – не более 30-60 минут).

При этом обязательно следует надевать головной убор, физическая активность тоже должна быть по минимуму. Питье должно быть обильным. В идеале это должна быть обычная вода. От высококалорийной пищи и алкоголя лучше отказаться.

Если признаки теплового удара имеются, то следует обратиться к врачу или вызвать скорую.