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НовостиЗвезды13 июля 2023 3:29

Билеты на фильмы Шукшинского кинофестиваля поступили в кинотеатры

Билеты на фестиваль бесплатные
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Афиша кинофестиваля

Афиша кинофестиваля

Фото: Министерство культуры Алтайского края

В кинотеатрах Барнаула и Бийска появились пригласительные билеты на сеансы фильмов-участников Шукшинского кинофестиваля.

– В краевой столице показы фильмов конкурсной программы полнометражного игрового кино пройдут с 18 по 20 июля в кинотеатрах «Мир», «Пионер» и «Премьера», - уточняют в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Напомним, а рамках конкурса полнометражного кино на больших экранах покажут фильмы «Доктор», «Огород», «Не хороните меня без Ивана», «Хронос», «Далекие близкие», «Дневник поэта», «Микулай», «Чекаго», «Туман».

Фильм-открытие кинофестиваля – «У самого Белого моря». Его покажут в «Мире» 18 июля в 21.00. Ленту представил исполнитель одной из главных ролей, заслуженный артист России Борис Галкин.