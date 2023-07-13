Билеты на фильмы Шукшинского кинофестиваля поступили в кинотеатры

Афиша кинофестиваля Фото: Министерство культуры Алтайского края

В кинотеатрах Барнаула и Бийска появились пригласительные билеты на сеансы фильмов-участников Шукшинского кинофестиваля.

– В краевой столице показы фильмов конкурсной программы полнометражного игрового кино пройдут с 18 по 20 июля в кинотеатрах «Мир», «Пионер» и «Премьера», - уточняют в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Напомним, а рамках конкурса полнометражного кино на больших экранах покажут фильмы «Доктор», «Огород», «Не хороните меня без Ивана», «Хронос», «Далекие близкие», «Дневник поэта», «Микулай», «Чекаго», «Туман».

Фильм-открытие кинофестиваля – «У самого Белого моря». Его покажут в «Мире» 18 июля в 21.00. Ленту представил исполнитель одной из главных ролей, заслуженный артист России Борис Галкин.