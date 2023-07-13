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НовостиПроисшествия13 июля 2023 2:49

Труп мужчины нашли в барнаульском лесу

Его личность не установлена
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Труп в лесу. Скриншот ТГ-канала "Инцидент Барнаул"

Труп в лесу. Скриншот ТГ-канала "Инцидент Барнаул"

В среду, 12 июля, в барнаульском лесу обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили в ТГ-канале «Инцидент Барнаул».

– Напротив дома №41 по улице Сергея Ускова в лесочке обнаружен труп мужчины, - рассказал участник паблика.

С его слов, личность мужчины на тот момент не была установлена. На месте происшествия работали правоохранительные органы. Причину гибели человека еще предстоит выяснить, но по одной из версий, могла случиться передозировка.