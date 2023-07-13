На Бийском планетарии появился новый купол

Новый купол. Фото: ТГ-канал Виктора Щигарева

Дом технического творчества имени Савченко, где располагается бийский планетарий, украсили новым куполом. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Виктор Щигрев.

– Каркас купола уже собрали и установили. Появился современный астрограф – телескоп для фотографирования небесных объектов, а также собственная метеостанция, которая позволяет отслеживать погоду над куполом в любой момент времени, - говорит мэр.

Причем помимо автоматического датчика есть ручной. Полностью все работы про монтажу купола и приведение его в рабочее состояние завершатся к 30 июля.

Общая стоимость проекта по созданию новой обсерватории обошлась наукограду в 17 млн рублей.