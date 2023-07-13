В Барнауле ищут организацию, которая демонтирует аварийные дома

Снос аварийного жилья в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжаются работы по сносу аварийного жилья и на текущий момент администрация города находится в активном поиске подрядчика для демонтажа еще двух строений.

С электронным аукционом Комитет ЖКХ вышел на сайт Госзакупок. От лица мэрии он готов выделить на демонтаж около семи миллионов рублей.

«В частности, появился электронный аукцион о сносе двухэтажного кирпичного дома на улице Петра Сухова, 51. Начальная стоимость контракта составляет более 4 млн рублей», - пишет «Банкфакс».

Площадь дома составляет 763,8 кв. м. Заявки принимаются до 12 июля, а итоги конкурса должны подвести 14 июля.

Еще один аварийный дом располагается на улице 80-й Гвардейской Дивизии, 50. Итоги по нему подведут 17 июля. А вот снесены постройки должны быть не позднее чем через 50 дней после заключения контракта.