Алтайский край может получить сотни миллионов из федерального бюджета

Виктор Томенко встретился с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым. На встрече обсудили поддержку тех, кому больше всего нужна помощь: инвалидов и пенсионеров.

- Люди с ограниченными возможностями нуждаются в средствах реабилитации. В этом году на закупку таких средств мы направили около 536 млн рублей. Но из-за роста цен, изменения логистики понадобится дополнительное финансирование. Мы направили заявку на в правительство. Рассчитываем получить помощь, - написал Виктор Томенко в своем телеграм-канале. Также на встрече обсудили строительство корпуса в Центральном доме-интернате стоимостью около 640 млн рублей. Работы планируют завершить в 2025 году.

- Мы подтвердили получение 530 млн на это в виде федеральной поддержки, - сказал глава края.

Отметим, что за последние две недели второй федеральный министр приезжает в Алтайский край к Виктору Томенко и подтверждают федеральную поддержку региону. Это, в свою очередь, подтверждает авторитет Виктора Томенко на федеральном уровне и возможность решать финансовые вопросы на уровне правительства страны.

Напомним, ранее Виктор Томенко обсудил с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым развитие агропромышленного комплекса в крае.