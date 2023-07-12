Фонтан в парке «Центральный» Барнаула заработает в августе

Фонтан полностью обновят, и он станет полупешеходным Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Фонтан в парке «Центральный» Барнаула заработает уже в августе, но пока только в тестовом режиме, сообщают «Вести Алтай».

По проекту фонтан будет другим. Вид и рисунок изменятся, а сам фонтан станет полупешеходным. Рядом установят беседку, каркас которой уже смонтирован.

Напомним, что «Центральный» закрыли в начале мая. Сроки работ обозначили до конца года, но в мэрии сообщили, что подрядчик может справиться раньше. В проекте предусмотрены новые дорожки, беседки, детские площадки, скамейки. Украшением парка станут арт-объекты и ландшафтный дизайн.

Почти вся плитка уже уложена. На очереди - укладка асфальта, установка уличных фонарей и монтаж малых архитектурных форм.

В целом стоимость обновления парка составит 120 млн. рублей.

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