Фонтан в парке «Центральный» Барнаула заработает в августе

Фонтан полностью обновят, и он станет полупешеходным
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Фонтан в парке «Центральный» Барнаула заработает уже в августе, но пока только в тестовом режиме, сообщают «Вести Алтай».
По проекту фонтан будет другим. Вид и рисунок изменятся, а сам фонтан станет полупешеходным. Рядом установят беседку, каркас которой уже смонтирован.
Напомним, что «Центральный» закрыли в начале мая. Сроки работ обозначили до конца года, но в мэрии сообщили, что подрядчик может справиться раньше. В проекте предусмотрены новые дорожки, беседки, детские площадки, скамейки. Украшением парка станут арт-объекты и ландшафтный дизайн.
Почти вся плитка уже уложена. На очереди - укладка асфальта, установка уличных фонарей и монтаж малых архитектурных форм.
В целом стоимость обновления парка составит 120 млн. рублей.
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