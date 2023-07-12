В Барнауле трамвайный маршрут №3 временно изменил движение

Трамвай едет без захода на остановку «Дом Быта» Фото: Олег УКЛАДОВ

12 июля временно изменено движение трамвая №3 из-за повреждения питания тяговой подстанции по проспекту Ленина, сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии пояснили, что трамваи №3 едут по улице Северо-Западной без захода на остановку «Дом Быта» по проспекту Ленина.

Неисправность уже устраняют аварийные бригады «Горэлектротранса». Власти города приносят извинения жителям Барнаула за доставленные неудобства.

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