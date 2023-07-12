Сильный и неприятный запах встревожил жителей Ярового

В городе проверили газовые установки, но все оказались исправными Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители нескольких кварталов города-курорта вечером 10 июля почувствовали сильный запах газа, сообщается в группе «Яровое» во ВКонтакте.

Сообщения о распространении запаха стали поступать 10 июля около 22 часов. Жители выходили во дворы, опасаясь, что утечка произошла в их домах.

- Глава города Владислав Шилов связался с оперативными службами и начался поиск источника. В первую очередь были проверены газовые установки во дворах, затем проверили и многоквартирные дома. Параллельно поиск велся и на промплощадках города. Санитарная служба взяла пробы воздуха, - сообщили в мэрии.

В результате проверок источник так и не обнаружили, а утром снова приступили к поискам. Опять проверили газовые установки, все оказались исправными. В итоге на одной из промплощадок нашли емкость с одорантом - именно его добавляют в газ для обнаружения утечки.

- Причиной утечки одоранта стала разгерметизация одной из емкостей хранящихся на промплощадке. Для устранения проблемы привлекли специалистов химзавода, которые оперативно устранили причину, - рассказали власти Ярового.

Анализ воздуха показал, что его концентрация была ниже предела допустимой и угрозы для жизни и здоровья жителей не было. Жалоб на отравление не поступало.

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