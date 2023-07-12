Два пригородных поезда на Алтае изменят свое расписание с 12 июля

«Алтай-Пригород» просит быть внимательными при планировании поездок

В связи с ремонтом на железнодорожных путях два ежедневных пригородных поезда АО «Алтай-Пригород» изменят свое расписание с 12 июля, сообщает региональный Минтранс.

- Корректировка во времени следования составит от 1 часа 25 минут до 1 часа 59 минут, - уточнили в ведомстве.

Измененный график коснется скорого пригородного поезда №7016 Рубцовск-Барнаул. Отправление в 8:39, позже на 1 час 25 минут. Прибытие в 13:12, позже на 1 час 42 минуты.

А также, пригородного поезда № 6118 Локоть – Алейская. Отправление в 8:12, позже на 1 час 54 минуты. Прибытие в 12:15, позже на 1 час 59 минут.

Такое расписание будет действовать до 26 октября включительно.

«Алтай-Пригород» просит пассажиров планировать свои поездки с учетом всех изменений.