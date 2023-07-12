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НовостиОбщество12 июля 2023 7:13

Председателем Общественной палаты Алтайского края вновь стал Юрий Шамков

Состоялось первое заседание 8-го состава
Александра Сапожкова
Юрий Шамков

Юрий Шамков

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

12 июля состоялось первое заседание 8-го состава Общественной палаты Алтайского края. Ее председателем вновь избрали Юрия Шамкова, сообщили в правительстве региона.

На заседании сформировали 11 комиссий палаты. Губернатор Виктор Томенко утвердил 1/3 состава, 1/3 - АКЗС, 1/3 - члены палаты из представителей общественных объединений. Состав по отношению к предыдущему обновился на 40%.

Отмечается, что предыдущий состав активно работал по экспертизе законопроектов. Был начат процесс формирования общественных палат в муниципальных образованиях. Губернатор выразил уверенность, что при этот процесс продолжится.