Президентом Национальной Ассоциации Телерадиовещателей избран Алексей Малинин

Алексей Малинин избран президентом Национальной Ассоциации Телерадиовещателей. Согласно уставу НАТ, президент избирается путем тайного голосования сроком на четыре года.

Голосование проходило с 30 июня по 7 июля 2023 года. За Алексея Малинина отдали большинство голосов - 72 из 79.

- В первую очередь, хочу поблагодарить всех коллег за доверие и поддержку. Для меня это большая честь и ответственность - продолжить дело Эдуарда Михайловича Сагалаева - основателя и бессменного руководителя НАТ, - прокомментировал Алексей Малинин.

Александр Широких, исполнительный вице-президент – генеральный директор НАТ, добавил, что очень рад тому, что подавляющее большинство членов ассоциации поддержали кандидатуру Алексея Малинина.

- Уверен, огромный опыт работы Алексея Весьмировича по обе стороны отрасли: на госслужбе и в медиахолдингах - поможет НАТ получить новое дыхание, вместе мы сможем продолжить защищать интересы отрасли, а также запустим новые проекты, призванные в целом повысить уровень российского телевидения, - сказал Алексей Широких.

Алексей Малинин родился в 1960 г. В медиаотрасли начал работать с 1992 года. С 1998 г. по 2000 г. являлся заместителем гендиректора НТВ. С 2000 г. работал заместителем генерального директора ВГТРК. В 2008 г. возглавил РТРС. В 2010-2012 гг. был заместителем главы Минкомсвязи. С 2012 г. - советником генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», с 2013 г. являлся председателем совета директоров «НТВ-Плюс».

В настоящее время он генеральный директор «ВЦИОМ Медиа», член ФКК, член правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента, член Совета по премиям в области СМИ правительства РФ. В НАТ - с 1995 г., в 2002 г. был избран вице-президентом.

Имеет государственные награды и благодарности президента РФ, лауреат премии правительства РФ.