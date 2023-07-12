Бизнес проект жительницы Барнаула получил грант по программе «Мама-предприниматель»

Фото: Илья Бекарюков, предоставлено управлением по предпринимательству

Бизнес-проект жительница Барнаула Дианы Капустиной стал победителем конкурса на грантовую поддержку по итогам образовательной программы «Мама-предприниматель». Как сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, 7 июля в регионе завершилась федеральная образовательная программа по развитию женского бизнеса «Мама-предприниматель», который организовал Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства.

В конкурсе грантов победил бизнес-проект по производству кожаных изделий для корпоративных заказов и оптовых продаж Дианы Капустиной. Она получила 100 тысяч рублей от фонда «Наше будущее» на развитие своего дела. Как поделилась победительница, семья создала свою мастерскую, в которой её супруг шьет кожаные аксессуары премиум-сегмента (портмоне, ремни, документницы) из натуральной кожи. Все изделия сделаны вручную.

Фото: Илья Бекарюков, предоставлено управлением по предпринимательству

- Моя идея заключалась в том, чтобы на основе опыта работы мастерской масштабироваться и создать производство качественных аксессуаров по более выгодной цене для оптовых заказов и корпоративных подарков. За время проекта выбрала форму для регистрации и посчитала финансовую модель, которая мне сразу же придала уверенности в проекте, и в цифрах стало ещё больше желания! Есть потенциал к ещё большему развитию, - отметила Диана Капустина.

Средства семья Дианы планирует направить на покупку оборудования, чтобы автоматизировать часть производства – купить гидравлический пресс.

Всего за грант боролись 36 проектов, а оценивали их опытные эксперты – предприниматели региона и руководители региональной инфраструктуры поддержки бизнеса. По завершению программы участницы получили подарки от федеральных и региональных партнеров.

Справка

Программа «Мама-предприниматель» реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» Минэкономразвития России и разработана специально для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми, чтобы помочь им открыть свое дело. Участницы проходят тренинги и мастер-классы: учатся основам создания продукта и маркетинга, финансовой и налоговой грамотности, созданием бизнес-плана и так далее.