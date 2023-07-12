Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2023 2:28

На Алтае в яме уличного туалета нашли тело младенца

Его обнаружил мужчина, который приехал в гости к матери
Александра Сапожкова
Мужчина сразу же вызвал полицию

Мужчина сразу же вызвал полицию

Фото: Олег УКЛАДОВ

Тело новорожденного ребенка нашли в яме уличного туалета на ул. Проточной в Бийске, сообщают «Известия».

Младенца обнаружил местный житель, который приехал в гости к матери. Мужчина сразу же вызвал полицию.

Как выяснилось, за день до этого к матери приезжали родственники – женщина, ее дочь с мужем и двумя детьми. Но пока не известно, причастны ли к этому случаю родственники.

Дело возбуждено по статье 106 УК РФ («Убийство новорожденного»). Детали выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Увидел обгоревшую пяточку и замер: в Барнауле мать сожгла новорожденного ребенка

Шокирующую криминальную находку обнаружил прохожий, гуляющий с собакой. «Увидел обгоревшую пяточку и замер, после этого мужчина позвонил в полицию», - рассказывают о произошедшем в соцсетях (подробнее)