На Алтае в яме уличного туалета нашли тело младенца

Мужчина сразу же вызвал полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

Тело новорожденного ребенка нашли в яме уличного туалета на ул. Проточной в Бийске, сообщают «Известия».

Младенца обнаружил местный житель, который приехал в гости к матери. Мужчина сразу же вызвал полицию.

Как выяснилось, за день до этого к матери приезжали родственники – женщина, ее дочь с мужем и двумя детьми. Но пока не известно, причастны ли к этому случаю родственники.

Дело возбуждено по статье 106 УК РФ («Убийство новорожденного»). Детали выясняются.

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