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НовостиОбщество12 июля 2023 1:25

Барнаульскую поликлинику №1 отремонтируют к весне 2024 года

Здание появилось в послевоенные годы
Александра Сапожкова
Стены здания содержат несколько видов кирпичей и шлакоблоков. Фото: «Толк»

Стены здания содержат несколько видов кирпичей и шлакоблоков. Фото: «Толк»

В Барнауле продолжается ремонт поликлиники №1 на ул. Аванесова. Работы начались в марте этого года.

Как передает «Толк», филиал поликлиники появился в послевоенные годы. Стены здания содержат несколько видов кирпичей и шлакоблоков. На сегодня уже выполнены необходимые демонтажные работы, поставили два уровня тяжей, идет усиление оконных и дверных проемов, замена балок перекрытия и так далее.

Все работы идут по плану и будут выполнены к назначенному сроку – весне 2024 года.

Отмечается, что в филиале обслуживается порядка 16 тыс. человек, которые живут в нагорной части. Принимать пациентов там начнут, когда завершится капремонт.