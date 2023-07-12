Барнаульскую поликлинику №1 отремонтируют к весне 2024 года

Стены здания содержат несколько видов кирпичей и шлакоблоков. Фото: «Толк»
В Барнауле продолжается ремонт поликлиники №1 на ул. Аванесова. Работы начались в марте этого года.
Как передает «Толк», филиал поликлиники появился в послевоенные годы. Стены здания содержат несколько видов кирпичей и шлакоблоков. На сегодня уже выполнены необходимые демонтажные работы, поставили два уровня тяжей, идет усиление оконных и дверных проемов, замена балок перекрытия и так далее.
Все работы идут по плану и будут выполнены к назначенному сроку – весне 2024 года.
Отмечается, что в филиале обслуживается порядка 16 тыс. человек, которые живут в нагорной части. Принимать пациентов там начнут, когда завершится капремонт.