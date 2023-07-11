Дом культуры в Тогуле. Фото: Антон Федотов

Губернатор Виктор Томенко пообещал проработать вопрос с ремонтом дома культуры в Тогуле. Всего на эти цели требуется больше 47 млн рублей, отметил глава региона в Telegram-канале.

В ДК нужно отремонтировать сцену, полы, стены, потолок в зрительном зале, заменить кресла и двери, обновить систему пожарной сигнализации.

– Только в хореографическом коллективе ДК занимается больше 100 детей. Да и вообще — такие ДК традиционно являются центрами культурной жизни районов, любимыми местами сбора жителей. Поэтому и условия должны быть достойными: современный ремонт, все необходимое оборудование, профессиональный коллектив для организации занятий, – отметил губернатор.

За последние пять лет в региона было отремонтировано более 330 сельских объектов культуры, в том числе в более 70 провели капитальный ремонт.