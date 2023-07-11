Из-за аномально жаркой погоды в июне в Тогуле были проблемы с водоснабжением. Фото: Telegram-канал Виктор Томенко

Для чистой воды в алтайских селах будет привлекаться федеральные средства. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время визита в село Тогул, где из-за аномальной жары в июне были проблемы с водоснабжением.

На модернизацию системы водоснабжения в Тогуле направят федеральные средства.. Деньги выделены из «Фонда развития территорий». В этом году в селе установят озонатор для очистки воды и пробурят новую скважину, чтобы увеличить напор.

Губернатор подчеркнул, что проблемы водоснабжения будут решаться шаг за шагом с привлечением федеральных денег.

За последние пять лет на модернизацию системы водоснабжения региона было направлено более 3,5 млрд рублей. Эти деньги ушли на ремонт водопроводных сетей, бурение скважин. строительство водонапорных башен. В этом году на обновление системы водоснабжения направят свыше 1,2 млрд. рублей, улучшения коснутся жителей 44 населенных пунктов.

Алтайский край принимает участие в реализации федерального проекта «Чистая вода». На десять проектов по реконструкции систем водоснабжения в крае выделено 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Итогом проекта станет обеспечение качественной водой порядка 60 тыс. жителей региона к концу 2024 года.