В Бийске доставщик еды попался на хитрую уловку мошенницы

Когда молодой человек понял, что его обманули, он обратился в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 18-летний курьер стал жертвой мошенников. Подробности рассказали в региональном МВД.

Накануне доставщику еду поступил заказ. В заявке было указано, что рассчитываться клиент планирует крупной купюрой и курьеру потребуется сдача с 5 тысяч рублей. Молодой человек получил в кассе необходимую сумму и отправился на адрес.

Когда доставщик уже стоял у подъезда, заказчица перезвонила и попросила перевести сумму сдачи– 3,5 тысячи рублей ей на счет. За оказание услуги она обещала отблагодарить. Курьер выполнил ее просьбу, но за едой так никто и не спустился, поэтому оплату за заказ молодой человек тоже не получил.

Пострадавший направился в полицию, где написал заявление о мошенничестве.