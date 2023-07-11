Виктор Томенко рассказал о развитии авиасообщения на Алтае

За первое полугодие 2023-го в барнаульском аэропорту обслужили 319 тысяч пассажиров Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за последние пять лет в четыре раза увеличилось финансирование из краевого бюджета субсидированных рейсов. Об этом написал глава региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

– Это те направления, которые наиболее востребованы у жителей края: в Казань, в Красноярск, в Омск, в Екатеринбург, в Томск и в Тюмень. В том числе благодаря этому стоимость билетов выходит вполовину дешевле, - отметил Виктор Томенко.

За первое полугодие 2023-го в барнаульском аэропорту обслужили 319 тысяч пассажиров — на четверть больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В этом году ожидаемый пассажиропоток – 700 тысяч пассажиров в год.

Сейчас идет работа над проектом нового терминала за 4 млрд рублей.