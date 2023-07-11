В Алтайском крае прошел фестиваль рыбацкой песни «Душа поет, когда клюет!»

Изюминка фестиваля стал фестивальный обед – «Сибирская уха» Фото: Олег УКЛАДОВ

8 июля на базе отдыха «Щукарь» в селе Сибирка прошел межрайонный фестиваль рыбацкой песни «Душа поёт, когда клюёт!». Его провели в рамках Марафона культурных событий в муниципальных образованиях Алтайского края, посвященного празднованию Дня рыбака.

Среди почетных гостей фестиваля были министр транспорта региона Антон Воронов, депутат АКЗС Игорь Панарин, а также президент президент Федерации рыболовного спорта Алтайского края, главный тренер сборной России по ловле рыбы на мормышку в пресной воде Сергей Казанцев.

В соревнованиях по рыбной ловле на донную удочку приняло участие 23 человека. Из них две женщины и трое детей, младшему из которых 10 лет.

Для детей и взрослых на протяжении всего фестиваля были организованы мастер-классы от народных умельцев района, игровые программы для детей и взрослых, работа торговых рядов. Изюминка фестиваля стал фестивальный обед – «Сибирская уха».