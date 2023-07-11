В Барнауле впервые пройдет форум, на котором соберутся промышленники со всей Сибири

Форум пройдет на территории Алтайского завода прецизионных изделий

12 июля в Барнауле пройдет первый форум «Сибирский промышленник» на территории Алтайского завода прецизионных изделий. Об этом сообщает Союз промышленников Алтайского края.

На форуме соберутся руководители промышленных предприятий Сибирского федерального округа для обсуждения актуальных вопросов межрегиональной кооперации и технологических возможностей регионов.

Цель форума — укрепление межрегиональных связей, обмен опытом и новейшими технологиями в промышленной сфере. Эксперты обсудят темы повышения конкурентоспособности регионов, развития инновационных решений в промышленности, а также поиска перспективных направлений для кооперации между предприятиями Сибири.

Мероприятие проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей, организатором выступает Союз промышленников Алтайского края.