В Алтайском крае средняя зарплата выросла почти на 20%

Средний заработок в Алтайском крае по итогам 2022 года составил 38 315 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае реальная средняя заработная плата выросла почти на 20%. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

По итогам апреля размер средней зарплаты, которую получают жители Алтайского края, составил 42 920 рублей. При этом в марте сумма была даже чуть выше - 43 389 рублей. Однако в сравнении с апрелем 2022 года рост заработной платы достиг 19,2 %.

Напомним, средний заработок в Алтайском крае по итогам 2022 года составил 38 315 рублей.