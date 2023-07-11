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НовостиОбщество11 июля 2023 2:23

В Алтайском крае средняя зарплата выросла почти на 20%

По итогам апреля ее размер составил 42 920
Вера Березовская
Средний заработок в Алтайском крае по итогам 2022 года составил 38 315 рублей

Средний заработок в Алтайском крае по итогам 2022 года составил 38 315 рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае реальная средняя заработная плата выросла почти на 20%. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

По итогам апреля размер средней зарплаты, которую получают жители Алтайского края, составил 42 920 рублей. При этом в марте сумма была даже чуть выше - 43 389 рублей. Однако в сравнении с апрелем 2022 года рост заработной платы достиг 19,2 %.

Напомним, средний заработок в Алтайском крае по итогам 2022 года составил 38 315 рублей.